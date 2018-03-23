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Сирийское правительство и российские бизнесмены договорились о сотрудничестве

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Андрей Назаров

В Дамаске прошла встреча премьер-министра Сирии Имада Хамиса и российской делегации под руководством сопредседателя «Деловой России» и Оргкомитета IV ЯМЭФ Андрея Назарова. В состав делегации вошли представители Республики Крым, общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума.

Ключевой темой встречи стало обсуждение вопросов посткризисного социально-экономического восстановления Сирии и расширения двустороннего торгового-экономического сотрудничества между странами.

«Наша встреча свидетельствует об уровне отношений и желании их закрепить. Когда к нам едут бизнесмены обладающие политическим опытом — это полезно для общего дела. Победа над терроризмом близка благодаря России. Россия находится в авангарде послевоенного экономического восстановления Сирии», — отметил премьер-министр в своей вступительной речи.

В ответном слове Андрей Назаров высказал готовность представителей российского делового сообщества налаживать диалог с сирийскими органами государственной власти, деловыми объединениями и бизнесменами.

«Это наш первый визит в Сирию. Мы приехали с целью найти партнеров и выйти на постоянное экономическое сотрудничество, поскольку видим здесь много перспективных отраслей не только для нефтяных грандов. Это и строительство, и сельское хозяйство и легкая промышленность. Сирийская продукция от известного во всем мире текстиля до фруктов и овощей очень конкурентоспособна и обладает хорошим качеством при соответствующих ценах. Причем географическое расположение страны делает ее важным международным рынком и открывает широкие возможности для экспорта. К тому же аппетит инвесторов взывает объективный запрос на восстановление инфраструктуры и налаживание портовых отношений. Еще одно перспективное направление в рамках совместных инвестиций мы видим в сфере связи и IT», — подчеркнул Андрей Назаров.

Председатель правительства Сирии принял приглашение на Ялтинский международный экономический форум и выразил готовность направить в Крым официальную делегацию максимально высокого уровня. Это первая делегация столь высокого уровня, которая приедет в Крым обсуждать сценарии послевоенной реконструкции Сирии.

Ялтинский форум станет первой российской площадкой, на которой разработают план экономического возрождения экономики Сирии.

Ранее состоялась встреча с членами Российско-Сирийского делового совета, председателями торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат САР, а также крупнейшими сирийскими бизнесменами в сфере сельского хозяйства, строительства и освоения шельфов, в ходе которой было предложено создать зерновой хаб в одном из крымских портов.
Кроме того сирийская сторона предложила предоставить российским бизнесменам землю под засевы для выращивания сельскохозяйственных культур, а также принять участие в реализации крупных проектов в Дамаске и Алеппо по строительству 14-этажных жилых домов, рассчитанных на 9-10 тысяч квартир.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, в свою очередь, рассказал о преимуществах крымских верфей. Поскольку регион является самой близкой морской точкой к Сирии, он предложил в ближайшее время запустить челноки для импорта и экспорта товаров между странами.

В ходе обеих встреч также звучали предложения по выработке совместных механизмов отмены санкций. В частности для преодоления сложностей с платежами стороны договорились о создании совместного предприятия. «Российская военная помощь Сирии должна быть продолжена экономическим сотрудничеством на самом высоком уровне. От этого выиграют обе стороны», — заключил Андрей Назаров.

Во встречах также приняли участие министр экономики и внешней торговли САР Самер Аль-Халиль, посол России в Сирии Александр Кинщак, вице-президент «Деловой России» Рустам Муратов, директор фонда «Крымконгресс» Алексей Воробьев и другие.

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