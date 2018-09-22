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Захарова призвала называть белорусов братьями

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Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала называть белорусов братьями. Свое мнение о взаимоотношениях двух народов она высказала в эфире телеканала «Беларусь 1», передает «Sputnik Беларусь».

«У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова "коллеги" или "друзья" не отражают сути вопроса», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что тесные отношения двух государств проявляются «не только в теоретических подходах и близости в установках», но и «реализуются на практике».

21 сентября в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как заявил Путин, правительствам двух стран нужно сверить часы по некоторым вопросам. «Совсем недавно возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над "i" расставить», — пояснил российский лидер.

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