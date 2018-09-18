В Белоруссии отреагировали на кричалку «Кто не скачет, тот москаль»

Белорусская федерация футбола (АБФФ) выложила на сайте обращение к болельщикам после событий во время матчей Лиги наций.

АБФФ обратила внимание на политические речевки фанатов и призвала отказаться от подобных инцидентов на матчах Лиги наций против сборных Люксембурга и Молдовы, которые пройдут в Минске 12 и 15 октября.

«Мы и прежде подчеркивали недопустимость разжигания национальной, религиозной вражды или розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности — и всячески старались оградить от чего-то подобного белорусский футбол. Нынче же — в свете полученных от УЕФА замечаний — вынуждены еще раз обратиться к болельщикам», — заявили в организации.

8 сентября во время матча Лиги наций с командой Сан-Марино болельщики сборной Белоруссии выкрикивали лозунг «Кто не скачет, тот москаль!». Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу белорусов.

«Кто не скачет, тот москаль!» — лозунг, ставший популярным во время Евромайдана, протестных акций 2014 года в Киеве, которые закончились сменой власти на Украине.

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