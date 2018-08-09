Фанаты «Зенита» в Минске прокричали «Мусора — дебилы, а ваш клуб — говно!»

Фанаты санкт-петербургского «Зенита», прибывшие в Минск на матч квалификационного раунда Лиги Европы с местным «Динамо», прошли по городу с кричалкой «Мусора — дебилы, а ваш клуб — говно!». Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте tribunaby.

Матч начался четверг, 9 августа, в 20:00 по московскому времени, хозяева ведут в счете. Гол на 12-й минуте забил Урош Николич. В комментариях к видео один из пользователей предположил, что к окончанию игры появятся «новости о поломанных стульях (на стадионе) и задержаниях».

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