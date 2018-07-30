«Зенит» ушел в убыток

Петербургский футбольный клуб «Зенит» продемонстрировал худшие финансовые показатели за последние три года. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на базу СПАРК.

Согласно данным СПАРК, выручка команды составила 9,7 миллиарда рублей, при этом зафиксирован убыток в размере 231,4 миллиона рублей. В последний раз «Зенит» уходил в минус в 2014 году, тогда убыток составил 5,2 миллиарда рублей.

Наилучшие финансовые показатели команда продемонстрировала в 2016 году, когда в Китай за 80 миллионов евро были проданы нападающий Халк и полузащитник Аксель Витсель. Тогда клуб закончил год с чистой прибылью 5,6 миллиарда рублей.

Летом 2018-го в «Зените» сменился тренер. Вместо итальянца Роберто Манчини команду возглавил россиянин Сергей Семак. К настоящему моменту клуб не совершил ни одного трансфера. В первом туре российской премьер-лиги, 29 июля, сине-бело-голубые одержали победу над красноярским «Енисеем» со счетом 2:0.

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