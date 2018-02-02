Запасной нападающий «Зенита» пожаловался на заработанные ни за что деньги

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал о заработанных «ни за что» деньгах в петербургском клубе. Слова футболиста приводит «Чемпионат.com».

«Многие считают, что сидеть на скамейке и просто получать деньги — это просто. Не знаю, как для других, но для меня это огромный стресс. Ужасно, когда ты получаешь деньги ни за что. Если я никого не забыл, то все, кто хотел покинуть "Зенит", ушли из клуба», — отметил Джорджевич.

Черногорец отметил, что его цель — играть за «Зенит». «Если я вернусь в клуб и стану играть регулярно, то стану счастливейшим человеком в мире», — заявил форвард.

Джорджевич перешел в «Арсенал» летом 2017 года. В этом сезоне на его счету 18 матчей и семь голов. Во время зимнего трансферного окна к нему присоединились зенитовцы Артем Дзюба и Иван Новосельцев.

В «Зените» Джорджевич оказался в 2012-м, и с того момента он провел за основную команду 17 матчей. Клуб шесть раз отдавал его в аренду.

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