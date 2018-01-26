Тренер «Зенита» рассказал о влиянии Путина на выбор футболистов

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини рассказал о необходимых команде трансферах. Слова специалиста приводятся на сайте клуба.

«Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент [Владимир] Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся», — заявил Манчини.

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«Зенит» в зимнее трансферное окно заключил контракт с нападающим сборной России Антоном Заболотным, который перешел в петербургский клуб из «Тосно».

Сине-бело-голубые после 20 матчей Российской футбольной премьер-лиги занимают второе место в турнирной таблице с 37 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. Команда также сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком».

В октябре 2017 года Путин упрекнул топ-менеджера «Зенита» Сергея Фурсенко за большое число иностранцев, вышедших в составе команды на матч Лиги Европы с испанским «Реалом Сосьедад». Президент обратил внимание на то, что в стартовом составе сине-бело-голубых вышло восемь легионеров.

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