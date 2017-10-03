Путин упрекнул «Зенит» за восемь иностранцев на поле

Президент России Владимир Путин упрекнул топ-менеджера петербургского «Зенита» Сергея Фурсенко за большое число иностранцев, вышедших в составе команды на матч Лиги Европы с испанским «Реалом Сосьедад». Его слова приводит ТАСС.

«Если российский футбол будет зрелищным, на наших стадионах будут аншлаги, тогда телевизионные и прочие права на матчи будут адекватны вложениям, которые мы сейчас делаем, а наш футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке, и все скажут, что футбол — это истинно русская игра», — отметил Фурсенко.

В ответ на это Путин заявил: «Молодец, Сергей! Истинно русская игра — футбол! Восемь человек иностранцев бегают на поле, за "Зенит" играют в Лиге Европы! Во молодец!»

Функционер отметил, что «Зенит» «практически во всех играх соблюдает лимит на легионеров», а игра с «Реалом Сосьедад» была единственной, в которой вышло такое количество легионеров.

Встреча состоялась 28 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Дубль оформил российский нападающий Александр Кокорин, еще один мяч на свой счет записал аргентинец Эмилиано Ригони. В основном составе «Зенита» вышло восемь иностранцев.

После двух туров Лиги Европы в активе «Зенита» стало шесть очков. Подопечные Роберто Манчини занимают первое место в группе L. У «Реала Сосьедад» и «Русенборга» по три очка, у Вардара ни одного.