Бывшего тренера «Зенита» дисквалифицировали до конца сезона в чемпионате Китая

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован на восемь матчей за стычку с арбитром. Об этом сообщается на сайте Суперлиги.

Виллаш-Боаш также должен выплатить 40 тысяч юаней (шесть тысяч долларов).

В матче 26-го тура с «Бэйцзинь Гоань» португальский специалист был недоволен действиями судьи, который удалил его со скамейки запасных. В результате между ними возник конфликт, переросший в стычку.

До окончания чемпионата Китая осталось четыре тура. Таким образом, тренер пропустит конец этого сезона и начало следующего. В турнирной таблице «Шанхай СИПГ» занимает второе место, отставая от лидирующего «Гуанчжоу Эвергранд» на четыре очка.

Виллаш-Боаш возглавил «Шанхай СИПГ» в ноябре 2016 года. До этого он работал в санкт-петербургском «Зените». Под его руководством клуб одержал победу в чемпионате России в 2015 году. Также в китайском клубе выступает нападающий Халк, который ранее играл за «Зенит».