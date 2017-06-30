Халка дисквалифицировали за поддержку партнера по команде

Нападающие «Шанхай СИПГ» бразилец Халк и китаец Ву Лэй, а также главный тренер команды португалец Андре Виллаш-Боаш были дисквалифицированы на два тура чемпионата Китая за поддержку бразильского полузащитника Оскара. Об этом сообщается на сайте Китайской футбольной ассоциации (КФА).

Бывший хавбек «Челси» Оскар, выступающий за «Шанхай», был дисквалифицирован на восемь матчей чемпионата страны за инициирование массовой драки во время встречи чемпионата страны против «Гуанчжоу Фули» (1:1).

После дисквалификации Оскара Халк и Ву Лэй сфотографировались в футболках с надписью, ставшей неофициальным слоганом в его поддержку: «Ничего не делать, ничего не говорить». Португальский специалист Виллаш-Боаш также публично высказывал недовольство решением КФА.