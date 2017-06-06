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«Зенит» выразил заинтересованность в возвращении Халка

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Халк
Халк

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в возвращении в команду бразильского нападающего Халка. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания, его слова приводит «Р-Спорт».

«Что могу сказать о возможном возвращении Халка? Мы еще не успели обсудить, будем ли делать какие-то шаги с главным тренером. Свяжемся, все обсудим, и тогда уже можно будет о чем-то говорить. Конечно, это было бы нам интересно», — заявил Сарсания.

В мае Халка, выступающего в составе китайского «Шанхай СИПГ», обвинили в нападении на тренера «Гуйчжоу» Ю Мина и ненависти к китайцам. В «Шанхае» информацию опровергли, ответив, что такие высказывания провоцируют вражду между иностранными футболистами и китайским народом.

Халк перебрался в китайский клуб из «Зенита» в июне 2016 года. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Бразильский форвард выступал за сине-бело-голубых с 2012 года. Он принял участие в 147 матчах и отметился 77 забитыми мячами.

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