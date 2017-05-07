Халка обвинили в избиении тренера соперника и ненависти к китайцам

Нападающего китайского «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Халка обвинили в нападении на тренера «Гуйчжоу» Ю Мина и ненависти к китайцам. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел после победы «Шанхай СИПГ» над «Гуйчжоу» со счетом 3:0. Главный тренер проигравших Ли Бин заявил, что Халк ударил его помощника Ю Мина.

«В перерыве в подтрибунном помещении Халк оскорблял нашего тренера на английском, мы начали спорить с ним, и он ударил нашего тренера, который упал на землю. Иностранные футболисты приезжают в Китай для развития футбола, но независимо от того, как вы играете, вы не можете презирать китайцев и уж тем более бить наших тренеров», — заявил Ли Бин.

В «Шанхай СИПГ» эти заявления опровергли, ответив, что подобные высказывания провоцируют вражду между иностранными футболистами и китайским народом. Главный тренер шанхайской команды Андре Вилла-Боаш отказался комментировать обвинения.

В июне 2016-го «Шанхай СИПГ» купил Халка у санкт-петербургского «Зенита» за 55 миллионов евро.