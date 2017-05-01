Итальянского велогонщика дисквалифицировали за расизм

Итальянский велогонщик команды Team Sky Джанни Москон дисквалифицирован за расистские высказывания в адрес Кевина Реза из команды FDJ во время гонки «Тур де Романдия». Об этом сообщается на сайте Team Sky.

Срок отстранения составит шесть недель. 23-летний итальянец извинился за свой поступок, Реза принял извинения. Москон получил письменное предупреждение и посетит курсы многоязычия и культурного разнообразия.

«Джанни знает, что он не имеет никаких оправданий своему поведению, и что повторение подобного может привести к расторжению его контракта», — гласит заявление пресс-службы команды.

Москон выступает за Team Sky с 2016 года. Его наивысшим результатом является победа в Арктической гонке Норвегии-2016.