Футболиста лондонского «Арсенала» обвинили в расизме

Полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаку обвинили в расизме. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел через день после победы «канониров» над «Бернли» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии, в котором Джаку удалили с поля. Хавбек провожал в аэропорт Хитроу друга, но тот опоздал на рейс. Джака разозлился и на немецком языке оскорбил сотрудника авиакомпании.

Футболист добровольно прибыл в полицию, где его допросили. Его не арестовали. «Он сам пришел в полицию, расследование продолжится», — заявил сотрудник правоохранительных органов.

24-летний Джака — швейцарец албанского происхождения — перешел в «Арсенал» в конце мая 2016 года из менхенгладбахской «Боруссии». Полузащитника часто критикуют за систематическое нарушение дисциплины.