В РФС появился новый инспектор по борьбе с расизмом

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин назначен на должность инспектора Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией. Об этом сообщаетcя на сайте организации.

«Для меня это важное и чрезвычайно ответственное назначение. Я приложу все усилия, чтобы в футбольной истории моей страны расизму и дискриминации не было места. В преддверии Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018», — заявил Смертин.

15 марта в Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет совещание, где Смертин представит программу мероприятий по борьбе с расизмом, которую планируется реализовать в России в ближайшее время.

О появлении должности в РФС стало известно в марте 2015 года. Первым инспектором по борьбе с расизмом и дискриминацией был Алексей Толкачев, совмещавший этот пост с должностью начальника отдела по безопасности и работе с болельщиками.