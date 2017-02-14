Мутко оценил готовность России к Кубку конфедераций

Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко оценил готовность страны к проведению Кубка конфедераций-2017 по футболу. Слова чиновника приводит «Чемпионат.com».

«Мы практически готовы к Кубку конфедераций. Остались некоторые вопросы по практической доводке стадионов перед турниром. У нас есть время, мы должны за месяц передать оргкомитету все стадионы и прекратить там любые спортивные события. Для этого нам нужно создать периметры безопасности и инфраструктуру», — сказал Мутко.

По словам вице-премьера, тренировочные площадки и гостиницы уже практически готовы. «Главная задача — чтобы наша сборная хорошо подготовилась к турниру и подарила нам большой праздник», — добавил он.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В турнире примут участие восемь команд. В группе А выступят сборные России, Португалии, Новой Зеландии и Мексики, в группе В — команды Камеруна, Чили, Австралии и Германии.