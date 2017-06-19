Бразильцы Халк и Оскар подрались в чемпионате Китая

Видео: @abushkin / Twitter

Бывший футболист петербургского «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», стал участником драки в матче чемпионата Китая с клубом «Гуанчжоу Фули». Об этом сообщает «Советский спорт». Видео было опубликовано на странице журналиста издания Руслана Абушкина в Twitter.

Спровоцировал потасовку одноклубник Халка, бывший игрок «Челси» Оскар, дважды нарочно попавший мячом по соперникам. Халк сначала стоял в стороне, а затем стал разнимать игроков и общаться с арбитром.

Встреча прошла в Гуанчжоу в воскресенье и завершилась со счетом 1:1.