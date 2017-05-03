Спорт
 

Болельщики «Урала» застряли в Сочи из-за неисправности самолета

Перейти в «Мою Ленту»
Аэропорт Сочи
Аэропорт Сочи

Болельщики екатеринбургского «Урала» не могут вылететь из Сочи, где проходил финальный матч Кубка России с «Локомотивом», из-за неисправности самолета. Об этом в среду, 3 мая, сообщает РИА Новости.

«Уральские авиалинии» задержали вылет рейса У6-322 Сочи — Екатеринбург, которым должны были вернуться домой фанаты. «Третьего мая при подготовке к выполнению рейса на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно», —пояснил представитель авиакомпании.

2 мая «Урал» уступил «Локомотиву» в финале Кубка России со счетом 0:2. В концовке матча на поле произошла массовая драка, одним из зачинщиков которой стал нападающий железнодорожников Ари. Форвард подбежал к одному из футболистов екатеринбуржцев и ударил его сзади кулаком по голове. Судья удалил по два футболиста каждой из команд, включая Ари. Бразилец подвергся обструкции со стороны игроков «Локомотива» и главного тренера «Анжи» Александра Григоряна.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тренер «Анжи» пригрозил оторвать голову ударившему соперника игроку «Локомотива»
Павлюченко призвал выгнать из России подравшегося форварда «Локомотива»
Футболист «Локомотива» избил соперника в концовке финального матча Кубка России
Последние новости
В движении поездов из Москвы в Санкт-Петербург возникли задержки
В Совфеде предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Драка пассажиров рейса Токио — Лос-Анджелес попала на видео
Сенатор Косачев прокомментировал разговор Путина и Трампа
Британия отказалась платить 100 миллиардов евро за выход из ЕС
Ювелирные изделия и шубы на 5 миллионов рублей украли из квартиры в Новой Москве  
Мутко сравнил финал Кубка России с хорошей свадьбой
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
00:16 Сегодня

«Подумал, что бой Кличко повторяют»

Победа «Локомотива», кровь и кулачные бои глазами пользователей соцсетей
10:15 Сегодня

Мутко сравнил финал Кубка России с хорошей свадьбой

06:52 Сегодня

Тренер «Анжи» пригрозил оторвать голову ударившему соперника игроку «Локомотива»

09:19 27 апреля 2017

Шарапова назвала беременность одним из лучших подарков для Серены Уильямс

Спорт
 — 
14:26 20 апреля 2017
Серена Уильямс

Будущие мамы, хвастайте телами

Почему за Сереной Уильямс стоит следить не только во время теннисных турниров
07:44 Сегодня

Нокаутировавший судью футболист дисквалифицирован на 4,5 года

23:38 2 мая 2017

Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу в первом матче полуфинала ЛЧ с «Атлетико»

20:39 26 апреля 2017

Президент ФИФА объявил об использовании видеоповторов на ЧМ-2018

Спорт
 — 
12:22 2 мая 2017

Золотая подкова

Самые яркие события 26-го тура РФПЛ
00:36 Сегодня

Павлюченко призвал выгнать из России подравшегося форварда «Локомотива»

10:36 27 апреля 2017

Владельца клуба НБА оштрафовали на 100 тысяч долларов за претензии к судье

21:14 2 мая 2017

Футболист «Локомотива» избил соперника в концовке финального матча Кубка России

Россия
«Жизнь проигрывает порно»
Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
Поднять бойцов
Репортаж из смоленских лесов, где более шестисот поисковиков несут Вахту памяти
«Надо хорошенько расслабиться»
Шашлыки, демонстрации и маевки в снимках Instagram
В мэрии Москвы рассказали о не попавших в проект реновации пятиэтажках
Под Тулой при столкновении украинского автобуса с грузовиком пострадали люди
Владимир Путин и Ангела МеркельНе сошлись характерами
Путин напомнил Меркель об украинских националистах
В Кремле назвали основные темы переговоров Путина и Эрдогана 3 мая
Все материалы
Мир
Федор Лукьянов : Инструментальная Россия
Визит Меркель в Москву: контекст и темы для переговоров
Неудачное начало
Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа
Петушья доля
Тренировки и кровавые схватки пернатых гладиаторов
Британия отказалась платить 100 миллиардов евро за выход из ЕС
Японский премьер рассказал о планах по изменению конституции в 2020 году
Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до восьми
Смертник подорвался недалеко от посольства США в Кабуле
Все материалы
Бывший СССР
Педро АграмунтВот — новый переворот
Как Киев собрался снять с должности главу Парламентской ассамблеи Совета Европы
Борис СтеклярОбыкновенный фашизм
Зачем Киев возбудил против ветерана войны дело за убийство оуновца 65 лет назад
Петр ПорошенкоНе валяй дурака, Америка!
Почему США сокращают финансовую помощь Украине
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
Минюст России отказался оказывать юрпомощь по вызову Горбачева в Вильнюсский суд
В Казахстане предложили ввести требования к внешнему виду населения
В Латвии призвали военнослужащих НАТО присоединиться к празднованию 9 Мая
Все материалы
Финансы
Кто пойдет на балл
Как именно правительство отбирает пенсии у россиян
ЦБ утвердил правила операций для форекс-дилеров
Кудрин предсказал укрепление доллара до 60 рублей
Глава Минприроды Донской после указа Трампа предсказал конец сланцевой эры
Россия с начала года почти на треть сократила экспорт нефти в Белоруссию
Путин разделил банки на два вида
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
Все материалы
Бизнес
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
«Укртрансгаз» в мае увеличил объемы закупок газа в Европе
Маевки сменили на грядки
Как пролетарии ковали 8-часовой рабочий день для будущих поколений
К розыску инфицированной птичьим гриппом продукции подключилась полиция
Кофе в российском Starbucks признали самым дорогим в мире по «индексу латте»
Шамалов может покинуть рейтинг 200 богатейших россиян по версии Forbes
Китай пригрозил запретом на ввоз российского меда
Все материалы
Силовые структуры
«Турция должна заплатить за С-400 сполна»
Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Денис СугробовБескорыстный мотив
Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
«Рособоронэкспорт» обсудит с Турцией совместную разработку и производство оружия
Российские пограничники открыли огонь по контрабандистам на границе с Украиной
В Новосибирске неизвестные во дворе избили депутата
Бастрыкин поручил заняться автохамами в Нижнем Новгороде после сюжета по ТВ
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
И в продакшн
Каким вышло продолжение легендарной серии квестов «Сибирь»
Трамп увеличит бюджет НАСА на 628 миллионов долларов
Названа оптимальная продолжительность занятий медитацией
Мраморное море перекрасилось в оранжевый цвет из-за планктона
Microsoft представила новый ноутбук и операционную систему
Все материалы
Спорт
«Подумал, что бой Кличко повторяют»
Победа «Локомотива», кровь и кулачные бои глазами пользователей соцсетей
Болельщики «Урала» застряли в Сочи из-за неисправности самолета
Мутко сравнил финал Кубка России с хорошей свадьбой
Тренер «Анжи» пригрозил оторвать голову ударившему соперника игроку «Локомотива»
Нокаутировавший судью футболист дисквалифицирован на 4,5 года
Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу в первом матче полуфинала ЛЧ с «Атлетико»
Павлюченко призвал выгнать из России подравшегося форварда «Локомотива»
Все материалы
Культура
Андрей Кайдановский«Я не в папу»
Андрей Кайдановский о том, почему живет в Австрии и не играет в кино
Расти, балет, большой и маленький
Dance Open в финале собрал звезд и тех, кто только собирается ими стать
Пугливая Калифорния
Как правильно использовать способность тела к импровизации и игре
Адыгейские художники подожгли гараж в знак протеста против московского «Гаража»
Актеры московского театра объяснили свой отказ ехать в Крым
Актер Певцов призвал пожалеть «больных людей» из СБУ
Роулинг извинилась перед читателями за убийство Северуса Снегга
Все материалы
Интернет и СМИ
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
«Он вложил деньги в новую квартиру. Хорошо хоть не пропил»
Кто и зачем жертвует блогерам миллионы
«Скотина тупая! Я тебя больше не знаю»
Как на радио швыряются стаканами и обмениваются оскорблениями
Обвешанный советскими наградами молодой «ветеран» повеселил соцсети
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера за отказ от сотрудничества
Не брат ты мне...
Как популярные интернет-сервисы унижают чернокожих и азиатов
Блогеры «загипнотизировали» зрителей макросъемкой взаимодействия чернил в воде
Все материалы
Ценности
Нигде, кроме как в «Инстаграме»
Продажи люксовых товаров перемещаются в социальные сети
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Guerlain выпустил аромат для остроумных мужчин
Румыны построят 182-метровое судно для норвежского миллиардера
Любимый автомобиль Франсуазы Саган выставили на аукцион
Марка Breitling обрела нового инвестора
Vacheron Constantin представил стальные часы за 970 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
От Камелота до Авалона
Путешествие по местам памяти короля Артура
В горах у моря
Где отдохнуть с венецианским шармом, пршутом и вранацем
Драка пассажиров рейса Токио — Лос-Анджелес попала на видео
В КНР возвели копию Великой Китайской стены
Дело ясное
Российский лайнер попал в «турбулентность ясного неба» на подлете к Бангкоку
В Анталье запретили выпивать на улицах
Пассажиру рейса Токио — Сидней предложили банан и соль
Все материалы
Из жизни
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Одна душа на двоих
Фотоистория про животных, ставших отражением своих хозяев
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Красота момента
Самые популярные снимки Instagram за апрель
Австралийка нашла во дворе гигантского питона с кенгуру в брюхе
Парижский арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 миллиона евро
Китайский жених привел на свадьбу 200 подставных вместо родственников и друзей
Все материалы
Первый Jeep, который был совсем не Jeep
Забытые концепт-кары: Jeep Wagoneer 2000
Русская тоска
Как знаковая победа Боттаса пришлась на самую унылую гонку Формулы-1
Лучшие машины для вывоза мусора
Милые, яркие и просто нестандартные мусоровозы
Летающий багги и прыгающий грузовик
Лучшее автомобильное видео апреля
В Тольятти сфотографировали самую дорогую «Весту»
В Ferrari назвали турбированные моторы V12 сумасшествием
Nissan обновил Terrano для России
Все материалы
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами возглавил Челябинск
Все материалы