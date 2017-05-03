Болельщики «Урала» застряли в Сочи из-за неисправности самолета

Болельщики екатеринбургского «Урала» не могут вылететь из Сочи, где проходил финальный матч Кубка России с «Локомотивом», из-за неисправности самолета. Об этом в среду, 3 мая, сообщает РИА Новости.

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«Уральские авиалинии» задержали вылет рейса У6-322 Сочи — Екатеринбург, которым должны были вернуться домой фанаты. «Третьего мая при подготовке к выполнению рейса на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно», —пояснил представитель авиакомпании.

2 мая «Урал» уступил «Локомотиву» в финале Кубка России со счетом 0:2. В концовке матча на поле произошла массовая драка, одним из зачинщиков которой стал нападающий железнодорожников Ари. Форвард подбежал к одному из футболистов екатеринбуржцев и ударил его сзади кулаком по голове. Судья удалил по два футболиста каждой из команд, включая Ари. Бразилец подвергся обструкции со стороны игроков «Локомотива» и главного тренера «Анжи» Александра Григоряна.