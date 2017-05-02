Футболист «Локомотива» избил соперника в концовке финального матча Кубка России

Нападающий московского «Локомотива» Ари нанес несколько ударов по голове полузащитнику екатеринбургского «Урала» Артему Фидлеру в концовке финальной встречи Кубка России, проходившей в Сочи на стадионе «Фишт». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За несколько секунд до финального свистка хавбек оранжевых вступил в конфликт с игроком «Локо» Манэулом Фернандешем. Словесная перепалка перешла к физическому контакту, после чего Ари, подбежав сзади к Фидлеру, начал бить того кулаками по голове. За одноклубника вступился Эдгар Манучарян, затем к драке присоединились остальные футболисты, а также персонал и тренеры клубов. Через несколько минут участников матча удалось успокоить, по итогам беспорядков красные карточки получили Ари, его партнер по команде Джефферсон Фарфан, а также Фидлер и Манучарян.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива», который в седьмой раз стал обладателем Кубка России.