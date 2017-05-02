«Локомотив» обыграл «Урал» и в седьмой раз стал обладателем Кубка России

Московский «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» и стал обладателем Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, состоявшаяся во вторник, 2 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников. Автором первого забитого мяча в составе москвичей стал Игорь Денисов. На 76-й минуте встречи полузащитник нанес удар из-за пределов штрафной, мяч попал в ногу защитнику «Урала», после чего оказался в сетке. На 90-й минуте после сольного прохода преимущество красно-зеленых ударом в дальнюю девятку удвоил Алексей Миранчук.

«Локомотив» выиграл Кубок России в седьмой раз. «Урал» впервые играл в финале турнира. Ранее во вторник, 2 мая, сообщалось, что московский клуб приехали поддержать более семи тысяч болельщиков. Это самый масштабный выезд в истории железнодорожников.

В концовке встречи на поле произошла массовая потасовка, по итогам которой главный арбитр удалил Ари и Джеферсона Фарфана из «Локомотива» и Артем Фидлера с Эдгаром Манучаряном из «Урала».