Рекордное количество болельщиков поддержат «Локомотив» в финале Кубка России

Московский футбольный клуб «Локомотив» в финальной игре Кубка России с екатеринбургским «Уралом» в Сочи поддержат более семи тысяч болельщиков. Это самый массовый выезд в истории клуба, сообщается в Twitter команды.

В середине апреля руководство железнодорожников предложило своим болельщикам приобрести пакетный тур на встречу. За 4250 рублей поклонники красно-зеленых получали авиабилеты в Сочи и обратно, а также билет на стадион. Количество пакетов было ограничено: для своих фанатов «Локомотив» организовал два чартерных рейса.

Финальный матч Кубка России между уральским клубом и московской командой состоится во вторник, 2 мая, на стадионе «Фишт». Начало встречи в 18:45 по Москве.

В нынешнем сезоне домашние матчи «Локомотива» в чемпионате России посещает в среднем 10 291 зритель.