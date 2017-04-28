«Локомотив» выпустил посвященный юным болельщикам видеоролик

Московский «Локомотив» выпустил видеоролик, посвященный юным болельщикам команды. Видео появилось на клубном YouTube-канале.

На видео рожденные после 2004 года поклонники железнодорожников поясняют, почему поддерживают «Локомотив» и передают футболистам пожелания перед очередным матчем.

«Локомотив» — один из старейших футбольных клубов России, основанный в 1922 году. Последний раз красно-зеленые становились чемпионами России в 2004 году.

2 мая железнодорожники сыграют с екатеринбургским Уралом в финале Кубка России.