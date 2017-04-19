Футболисты «Локомотива» оказали первую помощь пострадавшим в ДТП под Тулой

Футболисты московского «Локомотива» бразилец Ари и перуанец Джефферсон Фарфан помогли пострадавшим в ДТП под Тулой, очевидцами которого они стали. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал Ари.

По словам форварда, он в компании одноклубника, водителя и физиотерапевта возвращался в Москву на автомобиле после встречи 23 тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:0). В 15 километрах от Тулы они увидели две столкнувшиеся машины и решили помочь пострадавшим.

«Мы выскочили вчетвером. Быстро побежали к месту аварии — там все в дыму. Подбежали к первой же машине — женщина за рулем. Рвем двери на себя — получается! Женщина в шоке, мы ее высвободили из кресла, вывели мужа, ребенка. Слава богу, никто не пострадал», — рассказал Ари.

Бразилец отметил, что после этого они бросились к другой машине, но там с открытием двери возникли трудности.

«Взяли ломы и стали пытаться открыть водительскую дверь. Освободили парня, он стал дышать, пришел в себя. Было очень холодно, Фарфан снял куртку и дал ее водителю. Через некоторое время стали подъезжать специальные службы — пожарные, медики. Пока не убедились, что жизни людей ничто не угрожает, не уехали», — добавил игрок.

Ари и Фарфан пришли в «Локомотив» нынешней зимой. Бразилец в четырех матчах за железнодорожников отметился четырьмя голами. На счету перуанца один забитый мяч в трех встречах.