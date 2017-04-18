Ветеран «Локомотива» рассказал о посещении Семиным «бухачей» вместе с игроками

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия рассказал об отношении главного тренера железнодорожников Юрия Семина к употреблению игроками алкогольных напитков. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам футболиста, у специалиста взаимоотношения с подопечными строились на дружбе и доверии.

«Мы вкалывали как лошади, мечтали хорошо сыграть, чтобы одну ночь после этого нормально отдохнуть. Но так как на "бухачи" ходили вместе с Семиным, проблем и конфликтов не было. Мы чувствовали свободу, но на самом деле были под контролем. Ты мог делать на выходных, что хочешь, но если приходил на тренировку с похмелья или с лишним весом — попадал на штраф», — рассказал футболист.

Джанашия под руководством Семина выступал в «Локомотиве» с 1996 по 2001 год, провел в составе железнодорожников 194 матча, забил 51 мяч. Трижды становился серебряным призером чемпионата России, четырежды завоевывал Кубок страны.