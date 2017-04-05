«Локомотив» вышел в финал Кубка России по футболу

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл «Уфу» и вышел в финал Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 44-й минуте забил Мануэл Фернандеш.

Второй финалист определится в четверг, 6 апреля, во встрече екатеринбургского «Урала» и казанского «Рубина».

Финал Кубка России пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» 2 мая. Победитель получит право выступить в Лиге Европы в сезоне-2017/18.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал санкт-петербургский «Зенит», в финале обыгравший ЦСКА.