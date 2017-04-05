Капитан «Спартака» призвал назначать на центральные матчи РФПЛ английских судей

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался за назначение иностранных арбитров на решающие матчи российской футбольной премьер-лиги. Слова хавбека приводит Bobsoccer.

По мнению Глушакова, благодаря этому прекратятся разговоры о предвзятости и заговорах. «Иностранец может ошибиться, но в пристрастности, необъективности и тем более заинтересованности в каком-то результате его никак не обвинишь. С другой стороны, таким образом, мы не станем подставлять наших, российских арбитров, которым и так несладко. Предлагаю руководству премьер-лиги рассмотреть этот вопрос», — сказал Глушаков.

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Капитан «Спартака» признался, что хотел бы видеть в РФПЛ судей из Англии. «Мне всегда нравилась британская манера судейства. Да и для наших арбитров лучший комплимент состоит в том, что они дают играть, как их английские коллеги», — добавил Глушаков.

21 марта с аналогичной инициативой выступил форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба.

В сезоне-2016/2017 в РФПЛ лидирует «Спартак», который в 21 матче набрал 48 очков. Красно-белые на шесть очков опережают ближайших преследователей — московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

В 2005-2006 годах матчи между «Спартаком» и ЦСКА дважды обслуживали иностранные арбитры: немец Флориан Майер и итальянец Массимо де Санктис.