«Урал» обыграл «Рубин» и впервые в истории вышел в финал Кубка России по футболу

Екатеринбургский «Урал» обыграл казанский «Рубин» в полуфинале Кубка России по футболу и вышел в финал турнира, где встретится с «Локомотивом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 6 апреля, в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Урал» отличились Владимир Ильин (13-я минута) и Александр Новиков (59-я). Единственный мяч «Рубина» забил Жонатас (31-я).

«Урал» вышел в финал Кубка России впервые в истории. Решающий матч национального Кубка пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи 2 мая.

5 апреля в другом полуфинале «Локомотив» обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш.