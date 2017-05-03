Павлюченко призвал выгнать из России подравшегося форварда «Локомотива»

Нападающий екатеринбургского «Урала» Роман Павлюченко подверг резкой критике бразильского форварда «Локомотива» Ари, поучаствовавшего в массовой драке с участием футболистов команд в финальной встрече Кубка России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно. Вот и все, понятно? Он просто взял и ударил человека сзади по голове. Наказать за это надо. Пускай в Бразилию летит тогда», — заявил футболист.

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Кроме того, по информации издания, Павлюченко сразу по окончании встречи в беседе с журналистами оскорбил Ари с использованием нецензурных слов, попросив представителей прессы «так и написать».

Матч прошел во вторник, 2 мая, на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива». В концовке встречи произошла массовая драка, одним из зачинщиков которой стал Ари. Он нанес несколько ударов кулаками по голове футболисту «Урала». В итоге по два игрока из каждой команды, включая бразильца, были удалены с поля.