Дубль Кокорина принес «Зениту» победу над испанским «Реалом Сосьедад»

«Зенит» обыграл испанский «Реал Сосьедад» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 28 сентября, в Санкт-Петербурге, и завершилась со счетом 3:1. Дубль оформил российский форвард Александр Кокорин, отличившийся на 24-й и 60-й минутах. Первый мяч забил аргентинский хавбек сине-бело-голубых Эмилиано Ригони (5-я минута). Единственный гол в составе гостей оформил Диего Льоренте (41).

В параллельном матче группы L норвежский «Русенборг» на своем поле разгромил македонский «Вардар» со счетом 3:1.

Таким образом, после двух туров Лиги Европы в активе «Зенита» стало шесть очков. Подопечные Роберто Манчини занимают первое место в группе. У «Реала Сосьедад» и «Русенборга» по три очка, у Вардара ни одного.