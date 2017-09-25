Черчесов вызвал Кокорина в сборную России впервые с ноября 2016 года

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи и Ирана, которые пройдут в октябре. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Полный список вызванных в сборную футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все — «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн», Германия), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Матч с командой Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на «Арене ЦСКА», встреча с иранцами состоится 10 октября на «Казань Арене». Оба соперника сборной России уже обеспечили себе участие в финальной стадии ЧМ-2018.

Кокорин попал в состав национальной команды впервые с ноября 2016 года, когда он принял участие в товарищеском матче против команды Румынии. С тех пор он не вызывался в сборную, главный тренер Станислав Черчесов объяснял решение неудовлетворительной формой нападающего.

