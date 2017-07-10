Кокорин объяснил «месседж» после вылета сборной из Кубка конфедераций

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин объяснил жест, показанный в Instagram им и его одноклубником Артемом Дзюбой после вылета сборной России из Кубка конфедераций. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Если Черчесов у меня спросит, что означает жест, я спокойно ему все объясню. Не считаю, что мы тренера чем-то обидели. Честно говоря, не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Мы ни к кому не обращались, не хотели кого-то задеть. В конце прошлого сезона мы договорились, что будем так праздновать голы», — заявил Кокорин.

Материалы по теме Грустный месседж Что стоит за странным поступком Дзюбы и Кокорина

26-летний форвард добавил, что значение жеста известно только ему, Дзюбе и другому нападающему сине-бело-голубых Александру Кержакову.

4 июля главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на «месседж» футболистом. Он сказал, что никакого конфликта между ним и игроками нет. Дзюба назвал свои действия шуткой.

25 июня в сториз Instagram-аккаунта Кокорина появилось видео, на котором он и Дзюба демонстрируют характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. При этом единственным человеком в сборной России, носящим усы, является Черчесов. В сети действия футболистов расценили как протест против главного тренера и заговорили о назревающем конфликте внутри национальной команды.