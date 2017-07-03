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Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на «месседж» игроков «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы, который они отправили после вылета сборной России с Кубка конфедераций. Слова специалиста «Спорт-Экспресс».

«Конфликта не было и быть не могло. Мое отношение к ним уже обозначено в вашем вопросе, и это подтверждают факты. А если что-то поменялось у них, то у каждого есть мой номер телефона», — заявил Черчесов, отметив, что «когда происходят подобные вещи, это уже не про футбол».

25 июня в сториз в Instagram-аккаунте Кокорина появилось видео, на котором он и Дзюба демонстрируют характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. При этом единственным человеком в сборной России, носящим усы, является главный тренер Станислав Черчесов. В сети действия футболистов сочли некорректными.

Кокорин не был вызван на Кубок конфедераций в связи с тем, что Черчесов посчитал его спортивную форму неудовлетворительной. Дзюба также пропустил турнир из-за травмы колена. Тем не менее высказывались мнения и о том, что последний не был вызван в сборную из-за конфликта с Черчесовым.

24 июня сборная России уступила мексиканцам (1:2) в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок конфедераций.

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