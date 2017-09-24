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«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче лидеров РФПЛ

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Санкт-петербургский «Зенит» победил «Краснодар» в 11-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 24 сентября, в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0. На 30-й минуте счет открыл хавбек Александр Ерохин, спустя шесть минут преимущество гостей удвоил форвард Дмитрий Полоз.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини набрали 27 очков и закрепились на первом месте в РФПЛ. У идущего вторым московского «Локомотива» 23 очка. В активе Краснодара осталось 21 очко, команда опустилась на третье место.

В субботу действующий чемпион России «Спартак» сыграл вничью дома с занимающим последнее место махачкалинским «Анжи», уйдя от поражения на 92-й минуте.

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