Тренер «Спартака» объяснил проклятием очередную ничью

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничейный результат в матче с махачкалинским «Анжи». Его слова приводит Чемпионат.com.

«Шестой раз не смогли выиграть, ведя в счете. В этом году это какое-то проклятье. Мы позволили себе забить два гола, которые можно было предотвратить. Во втором случае все ушли в штрафную и позволили создать контратаку, которая была необязательной», — заявил Каррера.

Ранее 23 сентября «Спартак» сыграл вничью (2:2) с «Анжи» в матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Красно-белые забили первыми, однако затем пропустили два мячя и ушли от поражения на 92-й минуте, отличился Лоренсо Мельгарехо.

«Спартак» второй тур подряд сводит к ничьей матчи с аутсайдерами чемпионата, в предыдущем случае команда не сумела обыграть «Тосно». После 11 туров РФПЛ «Спартак» с 14 очками занимает 6-е место в таблице. В минувшем сезоне спартаковцы впервые за 16 лет стали чемпионами России.