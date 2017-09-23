Гол на 92-й минуте спас «Спартак» от поражения в матче с «Анжи»

Московский «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 23 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:2. На 14-й минуте точный пенальти Луиса Адриано вывел хозяев вперед. На 74-й минуте Мирал Самарджич сравнял счет, а еще через четыре минуты отличился полузащитник «Анжи» Адлан Кацаев. Спартаковцы ушли от поражения на 92-й минуте, мяч забил Лоренсо Мельгарехо.

«Спартак» второй тур кряду не может обыграть аутсайдеров чемпионата. 17 сентября красно-белые в большинстве не сумели переиграть дебютанта РФПЛ «Тосно» (2:2). После матча в СМИ появились сообщения о конфликте между игроками и главным тренером Массимо Каррерой. Позднее в команде опровергли слухи.

В другом матче 11-го тура московские ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью 0:0.

После 11 туров РФПЛ «Спартак» с 14 очками занимает 6-е место в таблице. «Анжи» с 8 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.