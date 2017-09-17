«Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно»

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Тосно» (Ленинградская область) в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:2.

На 29-й минуте игроки «Тосно» остались в меньшинстве после удаления Виталия Шахова. На 35-й отличился защитник красно-белых Георгий Джикия. На 63-й преимущество гостей удвоил хорватский хавбек Марио Пашалич, выступающий за «Спартак» на правах аренды.

На 86-й минуте хозяева отыграли один мяч после точного удара Евгения Маркова, а на 90-й ушли от поражения благодаря голу Антона Заболотного.

Подопечные Массимо Карреры набрали 13 очков и остались на восьмом месте в РФПЛ. «Тосно» с 9 очками осталось на 13-й позиции.

В прошлом сезоне красно-белые стали чемпионами России, «Тосно» вышло в РФПЛ из Футбольной национальной лиги.