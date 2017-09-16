Фаната «Спартака» обвинили в нападении на словенского полицейского

Болельщик московского «Спартака» арестован в словенском Мариборе за нападение на полицейского. Об этом сообщает портал Vecer.

По версии следствия, перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые встретились с местным «Марибором», фанат напал на стража порядка со спины и нанес удар в лицо. Силовика госпитализировали. Россиянину удалось скрыться, однако он был опознан с помощью камер видеонаблюдения и после матча задержан.

Болельщику, имя которого не сообщается, грозит от шести месяцев до пяти лет тюрьмы.

Матч между «Марибором» и «Спартаком» прошел 13 сентября и завершился со счетом 1:1. Команды выступают в группе Е вместе с английским «Ливерпулем» и испанской «Севильей». Перед матчем российские и словенские фанаты устроили массовую драку.

В июне 2016 года суд французского Марселя приговорил трех российских фанатов к тюремному заключению. Они были признаны виновными в участии в беспорядках перед матчем группового этапа чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Англии. Один из болельщиков был освобожден в декабре 2016 года, еще двое вернулись на родину в январе 2017-го.