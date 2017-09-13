«Спартак» упустил победу над «Марибором» в Лиге чемпионов

Московский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 13 сентября, в Мариборе, и завершилась со счетом 1:1. На 59-й минуте спартаковцы вышли вперед усилиями Александра Самедова, но словенский клуб ушел от поражения на 85-й минуте, отличился Дамьян Бохар.

В параллельном матче группы Е английский «Ливерпуль» и испанская «Севилья» сыграли вничью со счетом 2:2.

12 сентября московский ЦСКА обыграл португальскую «Бенфику» в матче группы А. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

В последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне 2012/2013, не сумев выйти из группы. В шести матчах красно-белые проиграли пять раз и одержали одну победу.