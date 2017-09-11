Защитник «Спартака» Боккетти сыграл с «Рубином» в форме с неправильной эмблемой

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти провел второй тайм матча 9-го тура российской премьер-лиги (РФПЛ) с казанским «Рубином» в неправильной форме. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Буква «С» на эмблеме «Спартака» была перевернута в другую сторону. При этом в первом тайме итальянец играл в футболке с правильной эмблемой.

Встреча прошла в субботу, 9 сентября, на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч на 48-й минуте забил форвард Квинси Промес. Для 25-летнего голландца этот мяч стал 50-м за «Спартак» в 100-й игре.

Аналогичный дефект на форме игрока «Спартака» был замечен в 2012 году. Тогда швед Ким Чельстрем появился в бракованной футболке в матче группового турнира Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (2:1).