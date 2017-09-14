«Локомотив» стартовал в еврокубках с ничьей в Дании

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 14 сентября, в столице Дании и завершилась со счетом 0:0. В другом матче группы F чешский «Злин» также сыграл в нулевую ничью с молдавским «Шерифом».

В параллельном матче киевское «Динамо» дома со счетом 3:1 обыграло албанский «Скендербеу». «Милан» со счетом 5:1 на выезде обыграл венскую «Аустрию».

Накануне московский «Спартак» упустил победу над «Марибором» в Лиге чемпионов. ЦСКА свой стартовый матч ЛЧ выиграл у «Бенфики» в Лиссабоне (2:1).