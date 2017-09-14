Ведущие пообщались с 205-сантиметровой российской баскетболисткой на стремянках

Ведущим британского телешоу This Morning пришлось встать на лестницу, чтобы пообщаться с завершившей карьеру российской баскетболисткой Екатериной Лисиной. Об этом сообщает The Daily Mail.

29-летняя спортсменка попала в Книгу рекордов Гиннеcса как девушка с самыми длинными ногами — 132 сантиметра. Бывшая баскетболистка также имеет статус самой высокой модели мира, ее рост — 2,05 метра. После завершения спортивной карьеры в 2014 году Лисина ушла в модельный бизнес.

В качестве баскетболистки она выступала за московский ЦСКА, «Спартак» (Московская область), «Спарта & К» (Видное) и «Динамо» (Курск). В составе сборной России Лисина завоевала бронзовые медали Олимпиады-2008 в Пекине, серебро на ЧМ-2007 и золото на европейском первенстве в 2007 году.