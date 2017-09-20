Главный тренер «Спартака» прокомментировал конфликт в команде

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не обвинял игроков в том, что они хотят его отставки. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Кто-то донес до прессы, что я сказал игрокам после матча с "Тосно". Передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. Я не обвинял игроков, а сказал, что не могу себе объяснить случившееся [пропущенные мячи в концовке]. В тот момент прозвучали эмоции, я итальянец, а это эмоциональные люди», — сказал Каррера.

По его словам, «Спартак» не имеет права терять очки, ведя по ходу матча со счетом 2:0. «Мы должны постыдиться все вместе, нам должно быть стыдно за результат». Согласны ли с этим игроки? Нужно спросить у них», — добавил тренер.

8 сентября СМИ опубликовали информацию, согласно которой Каррера обвинил игроков в сдаче матча 10-го тура российской премьер-лиги с «Тосно» (2:2). «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?» — спросил специалист после встречи и ушел из раздевалки. Красно-белые упустили победу в этой встрече, выигрывая до 86-й минуты со счетом 2:0 и играя в большинстве с первого тайма.