Капитан «Спартака» рассказал о происходящем в команде

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков назвал сложной ситуацию, в которую попала команда, а также опроверг информацию о «сливе» главного тренера Массимо Карреры. Запись 30-летний игрок сделал на своей странице в Instagram.

«Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу "слива" тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи», — написал Глушаков и призвал не нагнетать ситуацию.

«Мы были вместе, когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе, когда что-то не получается, и только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Команда обязательно сделает правильные выводы», — добавил игрок.

Ранее 18 сентября СМИ опубликовали информацию, согласно которой главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обвинил игроков в сдаче матча с «Тосно» (2:2). «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?» — спросил специалист после встречи и ушел из раздевалки. Красно-белые упустили победу в этой встрече, выигрывая до 86-й минуты со счетом 2:0 и играя в большинстве с первого тайма.