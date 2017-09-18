Тренер «Спартака» обвинил игроков в намеренной сдаче матча

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера обвинил игроков команды в намеренной сдаче матча с «Тосно» из Ленинградской области. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?» — спросил итальянец после встречи, а затем покинул раздевалку.

Игра в рамках 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) состоялась 17 сентября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:2. «Спартак», игравший в большинстве, до 86-й минуты выигрывал со счетом 2:0, однако пропустил дважды.

Подопечные Карреры набрали 13 очков и остались на восьмом месте в РФПЛ. При этом красно-белые в четвертый в сезоне раз не смогли одержать победу в матче, по ходу которого они вели в счете.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. Под руководством итальянского специалиста красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок страны.