Букмекеры оценили вероятность увольнения Карреры из «Спартака»

Букмекерские конторы оценили шансы на увольнение в 2017 году главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры. Котировки приводит «Чемпионат.com».

На то, что итальянский специалист покинет пост до конца года, можно поставить с коэффициентом 5.00. Коэффициент на обратный исход — 1.15.

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Разговоры о возможном увольнении Карреры возникли на фоне неудачного старта «Спартака» в новом сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). После семи туров красно-белые набрали восемь очков и занимают 10-е место в таблице чемпионата. На этом отрезке «Спартак» проиграл «Зениту» (1:5), ЦСКА (1:2) и «Локомотиву» (3:4).

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. Под руководством итальянского специалиста красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России, а также завоевали Суперкубок страны.