Каррера призвал «Спартак» встать с колен после поражения от «Локомотива»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение команды от «Локомотива» в рамках седьмого тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Его слова приводит «Р-Спорт».

«Вы заметили, что мы играли в меньшинстве? Это портит равновесие. Даже если мы ошиблись, это одно. Эту неудачу нельзя сравнивать с другими матчами, в которых "Спартак" проиграл. Паники никакой нет, это футбол, здесь надо суметь встать с колен, работать и готовиться к следующей игре», — заявил Каррера.

Ранее 19 августа «Спартак» уступил «Локомотиву» в столичном дерби. Красно-белые вели со счетом 2:0, но после удаления Александра Самедова в концовке первого тайма железнодорожники сумели перевернуть ход встречи и вырвать победу — 4:3.

После семи туров РФПЛ «Спартак», являющийся действующим чемпионом России, располагается на 10-м месте таблицы с 8 очками в активе. «Локомотив» занимает вторую строчку (16 очков), уступая «Зениту» по дополнительным показателям.