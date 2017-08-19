«Локомотив» отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче со «Спартаком»

«Локомотив» обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу железнодорожников. «Локомотив» уступал 0:2 после первого тайма, но отыгрался и одержал волевую победу. В составе «Спартака» отличились Денис Глушаков (30-я минута), Луис Адриано (43-я) и Квинси Промес (92-я). За красно-зеленых забивали Дмитрий Баринов (48-я), Алексей Миранчук (68-я), Александр Коломейцев (83-я) и Мануэл Фернандеш (91-я).

«Спартак» доигрывал матч вдесятером. В добавленное к первому тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник Александр Самедов.

«Локомотив» набрал 16 очков после семи туров РФПЛ и занимает второе место в таблице, уступая санкт-петербургскому «Зениту» по дополнительным показателям. Действующий чемпион «Спартак» остался на 10-й строчке, в активе красно-белых 8 очков.