«Спартак» согласился платить три миллиона евро в год нападающему «Милана»

Московский «Спартак» договорился об условиях контракта с нападающим «Милана» Мбаем Ньянгом. Об этом сообщает Calcio Mercato.

По информации издания, футболист принял предложение российской команды, согласно которому будет получать три миллиона евро в год. Ньянг пока не решил, какой будет длительность контракта: четыре или пять лет.

Форвард ждет, когда «Спартак» и «Милан» договорятся между собой. Как отмечает источник, москвичи готовы заплатить итальянцам 18 миллионов евро.

О заинтересованности красно-белых в услугах Ньянга сообщалось 16 августа. По информации Football Italia, «Спартак» предложил за 22-летнего французского нападающего 20 миллионов евро.

Ньянг перешел в «Милан» в 2012 году. Затем на правах аренды выступал за французский «Монпелье», итальянский «Дженоа» и английский «Уотфорд». В прошлом сезоне трижды отличился в 18 матчах за «Милан», а также забил два мяча в 11 встречах в составе британского клуба.