«Спартак» предложил 20 миллионов евро за нападающего «Милана»

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении форварда итальянского «Милана» Мбая Ньянга. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, красно-белые предложили за 22-летнего французского нападающего 20 миллионов евро. Эта сумма устраивает миланский клуб, кроме того, главный тренер «россонери» Винченцо Монтелла не рассчитывает на Ньянга в этом сезоне. Трансфер зависит от желания самого футболиста.

Контракт француза с Миланом рассчитан до 2019 года. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Ньянг перешел в «Милан» в 2012 году, после этого на правах аренды выступал за французский «Монпелье», итальянский «Дженоа» и английский «Уотфорд». В прошлом сезоне трижды отличился в 18 матчах за «Милан», а также забил два мяча в 11 встречах в составе британского клуба.