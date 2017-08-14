В сети появилась видеозапись драки болельщиков ЦСКА и «Спартака» в Красноярске

Болельщики в Красноярске устроили драку после матча шестого тура между московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает sibnovosti.ru. Видеозапись появилась в группе «Жесть Красноярска» во «ВКонтакте».

Две компании вступили в конфликт вечером 12 августа, однако информация об этом появилась два дня спустя. По сообщениям очевидцев, в драке приняли участие десять человек. Один из болельщиков ЦСКА начал скандировать оскорбительные для фанатов красно-белых кричалки, после чего завязалась потасовка.

Встреча прошла 12 августа и завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. «Армейцы» забили два мяча за две минуты в концовке матча.